8 طرود مشبوهة موجهة لشخصيات أوروبية ومؤسسات اقتصادية

المصدر: لاهاي - أ ف ب

تلقى رئيس #مجموعة_اليورو الهولندي يروين ديسلبلوم رسالة مفخخة "تم كشفها" غداة العثور في أثينا على ثمانية طرود مشبوهة موجهة لشخصيات أوروبية.

وأكد كوين غيلنك، المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو "أن الوزير ديسلبلوم تلقى رسالة مفخخة لكن تم رصدها"، رافضا التأكيد ما إذا كانت ضمن طرود أثينا.

وكانت الشرطة وضعت يدها، الاثنين، في مركز لفرز البريد شمال العاصمة اليونانية على 8 طرود مشبوهة كالتي أرسلت الأسبوع الماضي إلى #وزارة_المالية_الألمانية و #صندوق_النقد_الدولي في باريس.

وقالت الشرطة المحلية إن الطرود كانت موجهة إلى "شخصيات من دول أوروبية" ومؤسسات اقتصادية عالمية.

وكان الطرد المرسل إلى باريس أصاب الموظفة التي فتحته بجروح طفيفة في الوجه واليدين، في حين كشفت أجهزة الأمن الطرد المرسل إلى برلين.

وكانت مجموعة فوضوية يونانية تدعى "تآمر خلايا النار" أعلنت مسؤوليتها عن إرسال الطرد إلى برلين، ونسب محققون فرنسيون أيضا اعتداء باريس إلى الحركة نفسها.

ومجموعة "تآمر خلايا النار" التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية، أرسلت طرودا مفخخة إلى سفارات أجنبية في اليونان وإلى قادة أوروبيين في 2010.

وفي 2011 أدين العديد من أفراد المجموعة بـ"المشاركة في منظمة إرهابية" وحكم عليهم بأحكام مطولة بالسجن.

ومنذ 2010 تتلقى اليونان قروضا منتظمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لقاء إصلاحات قاسية جدا على الشعب اليوناني.