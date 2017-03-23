ارتفاع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأميركية في أسبوع

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع، لكنه يظل دون المستوى المرتبط بقوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 15 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 258 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 مارس/آذار.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألفا طلب فوق التقديرات الأولية. وعدلت الحكومة بيانات الطلبات التي ترجع إلى 2012 ونشرت عوامل موسمية جديدة لعام 2017. ولم تظهر التعديلات أي تغيير في حالة سوق العمل.

وبهذا تظل الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الثمانين على التوالي، وهي أطول فترة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر حجما. وتقترب سوق العمل حاليا من مستوى التوظيف الكامل.

وقال محلل بوزارة العمل إنه لا توجد عوامل خاصة أثرت على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وزاد متوسط طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع الذي يقدم صورة أفضل لاتجاهات سوق العمل بمقدار ألف طلب إلى 240 ألفا الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 209 آلاف وظيفة شهريا على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، ووصل معدل البطالة إلى 4.7% ليقترب من أدنى مستوياته في تسع سنوات البالغ 4.6% الذي سجله في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفسح تحسن الأوضاع في سوق العمل وارتفاع التضخم المجال أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانة البطالة بعد الأسبوع الأول انخفض 39 ألفا إلى مليوني شخص للأسبوع المنتهي في 11 مارس/آذار.