المركزي التركي يتوقع تعافياً تدريجياً للاقتصاد في 2017

يتوقع البنك المركزي التركي أن يعاود النشاط الاقتصادي التعافي تدريجيا هذا العام، لكنه قال إن بيانات الربع الأول من العام تشير إلى أن التعافي ليس واسع النطاق بعد، وفقا لمحضر آخر اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والذي جرى نشره اليوم الخميس.

وقال البنك إنه لن يلجأ إلى تيسير السياسة النقدية حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا. وقال إن الزوال التدريجي لأثر زيادات ضريبية جرى فرضها في 2016 ربما يساهم في خفض التضخم.

وأقدم البنك المركزي التركي على خطوة غير اعتيادية، الخميس الماضي، إذ رفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس، بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير.