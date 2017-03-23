لأول مرة منذ 11 عاماً.. رفع أسعار تذاكر مترو أنفاق مصر

قرر وزير النقل المصري هشام عرفات، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر اعتبارا من غد الجمعة.

وتشمل الزيادة الجديدة رفع سعر التذكرة العادية إلى 2 جنيه، والمخفضة إلى جنيه ونصف، وجنيه واحد لأصحاب الحالات الخاصة وذوي الاحتياجات.

وقال وزير النقل في تصريح صحافي، إن مرفق مترو الأنفاق يقدم خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان، وينقل حوالي 3 ملايين راكب يوميا، علما بأن حوالي 40% من هؤلاء الركاب يمتلكون اشتراكات مخفضة.

وأشار إلى أنه منذ عام 2010 وحتى الآن يحقق المترو خسائر مضاعفة بسبب استمرار وثبات قيمة التذاكر منذ 11 عاما مع ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة لزيادة أسعار السوق العالمية.

وأضاف أن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه من حصيلة بيع التذكر والإعلانات وتأجير محلات، فيما تبلغ المصروفات السنوية 916 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الخسائر تبلغ 200 مليون جنيه سنويا، فضلاً عن الديون المتراكمة لدى عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه.

وأكد عرفات أن تعريفة تذكرة المترو أقل بكثير من تعريفة ركوب وسائل النقل الأخرى، والتي تبلغ على سبيل المثال في المسافة من حلوان إلى المرج 4 جنيهات لشركات النقل الجماعي، و3 جنيهات لاتوبيسات هيئة النقل العام، بينما تعريفة مترو الأنفاق تبلغ جنيها واحدا فقط لهذه المسافة.