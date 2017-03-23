الإسلامي للتنمية: تريليون دولار مشاريع مستقبلية بالخليج

انعقد المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية، للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في #السعودية حيث أكد المحللون أثناء المنتدى أن الفجوة في تمويل مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم الإسلامي تصل إلى 800 مليار دولار، وأن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليا يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار.

وكشف المسؤولون في #البنك_الإسلامي_للتنمية عن 11 مشروعا في مجال #الطاقة_المتجددة و #الصحة تمت الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء بقيمة تتجاوز 5.5 مليار دولار.

ودعا المجتمعون في #المنتدى الأول من نوعه، إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص في المشاريع المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلب تريليوني دولار.

وقدمت مجموعة البنك الإسلامي تمويلا بقيمة 127 مليار دولار منذ تأسيسها.

وتمثل مشاريع الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي نحو 60%، من محفظة البنك، فيما تصل حصة الإنفاق على المشاريع الزراعية للدول الأعضاء 15%، من محفظة التمويل منذ تأسيس البنك.