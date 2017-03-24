صدق أولا تصدق..فقراء ألمانيا يزدادون فقرا خلافا للمتوقع

أشارت مسودة تقرير حكومي أن الأغنياء في ألمانيا يزدادون ثراء بينما يزداد الفقراء فقراً على نحو يبدد التصور الشائع في العالم عن ألمانيا كبلد ثري يتمتع بفرص متساوية في الالتحاق بالوظائف ذات الأجر المرتفع في سوق عمل ضخمة.

وخلص التقرير إلى أنه في الفترة بين 1995 و2015 انخفض الأجر الإجمالي الفعلي لساعة العمل للفئة الأقل أجرا والبالغة نسبتها 40% من القوة العاملة ما بين 4 و7%.

بيد أن أجر الساعة الفعلي للفئة الأعلى أجرا والتي تشكل 60% من القوة العاملة ارتفع بما يتراوح بين 1 و10% خلال الفترة ذاتها.

وما زال التقرير الذي أعدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحاجة إلى موافقة وزارات أخرى قبل نشره رسميا.

وشمل التقرير اللاجئين الذي وصل 890 ألفا منهم إلى ألمانيا في 2015 .

وتعتقد الوزارة أنهم أسهموا في ارتفاع معدلات الفقر، مضيفةً أنها غير قادرة على تحديد حجم الأثر الذي ألحقه اللاجئون بمستويات الفقر حيث ما زالت البيانات الخاصة بالوافدين الجدد نادرة.

لكنها عادت لتشير إلى أن تدفق اللاجئين أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الساعين للحصول على تدريب مهني وهو أمر جيد لاقتصاد يعاني من نقص في العمالة في معظم القطاعات إن لم يكن كلها.

واستند التقرير إلى دراسة أجراها معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية في 2015 وخلصت إلى أنه إذا شكل اللاجئون الذين دخلوا البلاد في ذلك العام نحو 1% من تعداد سكان ألمانيا البالغ 82 مليون نسمة وإذا كان جميعهم يكسبون ما يقل عن حد خط الفقر فقد تبلغ نسبة إسهامهم في معدل الفقر الإجمالي 0.7 %.