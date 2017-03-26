انطلاق المؤتمر السنوي للاستثمار بالرعاية الصحية 8 أبريل

تستعد مصر لانطلاق المؤتمر السنوي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل على هامش معرض "ميديكونيكس- فارماكونيكس" في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بمشاركة وحضور أ.د أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

وقال أ.د خالد سمير، رئيس المؤتمر، إنه سيتم عقد 6 جلسات على مدى ثلاثة أيام لمناقشة قضايا قطاع الرعاية الصحية في مصر الذي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل والتحديث التكنولوجي، وتقديم خدمات بجودة عالية إلى جانب صناعة الدواء والمستشفيات والأبعاد المالية والاقتصادية للصناعة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف لخلق رؤية موحدة للقطاع في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وتوطيد العلاقات والتواصل بين جميع أطراف الصناعة وعمل مسح للفرص المتاحة بهدف تقديم أفضل خدمة بأقل تكلفة للمستخدمين.

ويشهد المؤتمر حضوراً موسعاً من ملاك المستشفيات والمديرين مع شركات البرايفيت إيكيوتي ومديري الصناديق الاستثمارية إلى جانب شركات المحاسبة والمؤسسات الاستشارية القانونية ومقدمي الخدمات الطبية من إفريقيا والشرق الأوسط.

وكشف د. خالد سمير أن الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيتحدث في الجلسة الافتتاحية عن جاذبية الاستثمار في القطاع الصحي في مصر ودور المنطقة الاستثمارية لقناة السويس في جذب هذه الاستثمارات.

ويبحث المؤتمر في مدى قدرة الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وكذلك التحديات التي توجه القطاع الخاص في الرعاية الصحية في مصر، وكذلك توفير التمويل لقطاع التأمين الصحي، كما يلقي الضوء على أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة والمستقبل.

ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر نظرة على المدن الصحية وبيوت الرعاية وكيفية بنائها وتوفير البنية التحتية من أجل مستشفيات ذكية، كما يشهد إلقاء الضوء على رواد الأعمال والمبتكرين في هذه الصناعة إلى جانب كيفية إدارة اصول الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والإدارة الحديثة.

وسيكون للقطاع المالي حضور واسع في اليوم الثالث الذي يشهد مناقشات عن عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الرعاية الصحية وصناديق الاستثمار في القطاع وعمليات التوسع والتخطيط المالي، كما تبحث في مدى إمكانية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، كما ستتطرق الجلسات لما بعد عمليات الاستحواذ وكيفية توفير التمويل للقطاع.