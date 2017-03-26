هل تشعل "إعمار مولز" المنافسة على التجارة الإلكترونية؟

قال أيمن غانم البناو، مستشار تقني لشركة ألاء كابيتال، في لقاء مع "العربية"، إن دخول "إعمار مولز" على صفقة بيع "سوق.كوم" سيشعل المنافسة على امتلاك الحصص في سوق التجارة الإلكترونية، المقدر نموها سنويا بحسب الدراسات في منطقة الشرق الأوسط بنحو 30% سنويا.

وأشار البناو إلى أن شركتي "نون.كوم" و"أمازون" وهما لاعبان رئيسيان يتنافسان على شراء "سوق.كوم"، وهو اللاعب الوحيد على الأرض اليوم ومن يستحوذ عليه سيكون لديه أفضلية قوية في المنافسة ومن حق نون أن يكون لها حصة في هذه المنافسة.

ووصف البناو، دخول إعمار مولز على خط هذه الصفقة، بأنه "سينتج عنها إيجابية كبيرة للسوق وللمستهلك"، متوقعا أن تكون اهتمام "إعمار مولز" بالاستحواذ على "سوق.كوم" من أجل تمهيد الطريق لشركة "نون.كوم" فمن "المستبعد أن تفكر "إعمار مولز" بدور رئيسي في التجارة الإلكترونية، لكنها "ربما تلعب مثل هذا الدور عن طريق نون".

وفي آخر تطورات صفقة البيع المحتملة لموقع سوق.كوم، قالت مصادر لقناة "العربية" إن شركة إعمار مولز قدمت عرضا بقيمة 800 مليون دولار لشراء منصة التجارة الإلكترونية.

يأتي ذلك بعد أن اتفقت شركة أمازون مبدئيا على الاستحواذ على سوق.كوم بصفقة تقدر قيمتها بخم سمئة وثمانين مليون دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة Arabian Business التي أضافت أن "سوق.كوم" غير قادرة على قبول أي عرض آخر ريثما تجري محادثات مع أمازون، بناء على أحد شروط المفاوضات.

وكانت المحادثات بين الطرفين لإتمام عملية الاستحواذ في يناير الماضي قد توقفت لعدم الاتفاق على السعر.