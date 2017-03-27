بريطانيا ترفع التمويل لدعم التجارة مع قطر إلى المثلين

قال وزير التجارة البريطاني، ليام فوكس، اليوم الاثنين، إن بلاده ستزيد حجم تمويل الصادرات المتاح لدعم التجارة مع قطر إلى المثلين، ليصل إلى 4.5 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 5.7 مليار دولار.

وقال فوكس خلال منتدى أعمال قطري بريطاني "لا يجب أن تفشل أي تجارة بين المملكة المتحدة وقطر بسبب عدم وجود تمويل أو تأمين، ولهذا السبب الحكومة البريطانية من الممكن أن تعطي المشترين والوكلاء في قطر تمويلا جاذبا طويل الأجل لجعل التوريد من المملكة المتحدة أكثر تنافسية.

"سنزيد التمويل المتاح من تمويل الصادرات البريطانية إلى المثلين من أجل دعم التجارة مع قطر ليصل إلى 4.5 مليار استرليني".

وخلال المنتدى، قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، إن بريطانيا كانت دائما وجهة مفضلة للاستثمارات القطرية خاصة في العقارات وستظل كذلك.