ما هي فوائد الخليج من اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا؟

قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، إن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع المملكة المتحدة، سيعود بالنفع على دول المجلس من عدة نواحي، على المديين الحالي والبعيد.

وأشار العلمي في مقابلة مع قناة "العربية" إلى منافع "نقل التقنية، والاستثمارات المربحة، في الصناعة والزراعة، والطاقة بجانب فتح منافذ لصادرات الدول الخليجية، وإثراء النقل البحري والجوي الخليجي بشكل كبير".

وتعمل الدول الخليجية على إبرام اتفاقية تجارة حرة مبكرة مع بريطانيا، وذلك من أجل ضمان الحصول على ترتيبات تفضيلية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمسؤولين خليجيين.

وأضاف المسؤولون لوكالة رويترز أن مسودة الاتفاق قد تصبح جاهزة خلال أشهر، علما أن بريطانيا غير مخولة للتوقيع رسميا على اتفاق تجارة ما دامت عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ التجارة بين بريطانيا والخليج نحو 30 مليار جنيه إسترليني سنويا.