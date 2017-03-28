أمازون لـ"العربية": سنبقي على علامة "سوق.كوم" التجارية

أكد RUSS GRANDINITTI نائب الرئيس التنفيذي الأول في "أمازون"، أن العلامة التجارية لـ "سوق.كوم" ستبقى على حالها في الأشهر المقبلة، من دون أن يجزم بما سيحدث بعد ذلك.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي الأول في "أمازون"، في مقابلة مع "العربية" إلى أن أمازون ستبقي على الإدارة الحالية في الشركة، وستوسع فريقَها.

وقال إن "أمازون" ستركز على نمو أعمال "سوق.كوم" في الإمارات والسعودية ومصر.

وكانت شركة #أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية أعلنت توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على موقع "سوق.كوم" الخاص بالتجارة الإلكترونية في العالم العربي.

وقال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي لـ #سوق_دوت_كوم في مقابلة مع "العربية"، إن صفقة الاستحواذ جرت بالكامل من #أمازون على سوق.كوم، "ونحن انضممنا اليوم إلى عائلة أمازون"، موضحاً أن فريق العمل وهو كرئيس تنفيذي سيبقون في مناصبهم بعد الصفقة.