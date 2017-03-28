السعودية والأردن يوقعان 15 اتفاقية بـ3.5 مليار دولار

وقعت السعودية والأردن 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تصل قيمتها لأكثر من 3.5 مليار دولار في مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين والإسكان والصحة والبيئة والمياه والثقافة والإعلام، حسب ما أفاد مصدر رسمي أردني الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي أوردت النبأ، أنه تم توقيع الاتفاقيات مساء الاثنين بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعد أبرز تلك الاتفاقيات اتفاقية لإنشاء "شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة"، للقيام باستثمارات في الأردن في العديد من القطاعات الحيوية، ويتوقع أن يصل حجمها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مدينة للعلاج والتأهيل الطبي في الرياض بقيمة تقدر بحوالي 320 مليون دولار، وأخرى لإنشاء شركة سعودية أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية بقيمة تقارب 54 مليون دولار.

ووقع الجانبان أيضا مشروع اتفاقية قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي الذي يربط العاصمة الأردنية بمدينة العقبة الساحلية (320 كلم جنوب) بقيمة ما يقارب 105 ملايين دولار، ومذكرة تفاهم لمشروع الريشة لتطوير وبناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 50 ميغاوات على الحدود الشرقية للأردن بقيمة 70 مليون دولار.

وإلى جانب مشاريع اتفاقات في مجالات حماية البيئة والإسكان والاستثمار، وقع الجانبان مشروع عقد للبحث والتطوير في مشروع تعدين خامات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن، وآخر لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة في الأردن لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وكان خادم الحرمين الشريفين وصل إلى عمان، الاثنين، في زيارة رسمية يترأس خلالها وفد بلاده إلى القمة العربية التي تعقد في منطقة البحر الميت الأربعاء.