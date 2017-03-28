توقعات بارتفاع تقييم "أرامكو" بعد خفض الضريبة

أكد محمد الضحيان، الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، في مقابلة مع "العربية"، أن تقييم أرامكو سيرتفع نتيجة خفض الضريبة، في حين أن الإيرادات الحكومية لن تتضرر.

وقال الضحيان إن خفض الضريبة سيعود بالنفع على صندوق الاستثمارات العامة الذي سيملك نسبة 95% من أرامكو، وكذلك على المواطنين المتوقع أن يتملكوا بين 2% و3% في المستقبل من أسهم أرامكو.

وكان الأمر الملكي صدر أمس في السعودية بتحديد سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للشركات التي تعمل في إنتاج النفط في المملكة وفقاً للآتي:

- %50 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 مليار ريال.

- %65 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.

- %75 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.

- %85 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 مليار ريال.

ويُقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية, إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، إضافة إلى الأصول غير الملموسة، بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

وقالت شركة أرامكو إن الأمر الملكي يخفّض معدّل الضريبة المفروضة على #أرامكو_السعودية من 85% إلى 50%، ما يجعلها في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص، مؤكدة أن القرار "يدعم مساهمة #أرامكو_السعودية في تنويع الاقتصاد وتنميته في المملكة، بما يتماشى مع #رؤية_السعودية_2030".