"أبيكورب": 500 مليون دولار لتأسيس صندوق عالمي

وقعت شركة Apicorp اتفاقية مع Goldman Sachs لتأسيس كيان استثماري مشترك يهدف للاستثمار في قطاع الطاقة العالمي من خلال صندوق West Street Capital Partners VII.

وقال عابد السعدون رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، في مقابلة مع قناة "العربية" إن الصندوق الاستثماري، سيخصص للاستثمار في قطاع الطاقة العالمي، موضحا أن أبيكورب متخصصة بهذا القطاع، و"هناك فرص تتاح عالمياً في قطاع الطاقة، بجانب الصناديق الخاصة التابعة لغولدمان ساكس".

وأشار إلى رغبة أبيكورب بالتوجه إلى الأسواق العالمية الواعدة، مؤكدا أن "اختيار الشريك الأمثل في الصندوق يأتي من أجل تقليل المخاطر".

وكشف أن أبيكورب ستضخ في الصندوق نحو 500 مليون دولار، موضحا أن التمويل سيكون عبر رأسمال وقروض حسب الفرص.

من جهة أخرى وقعت Acwa Power اتفاقية بيع وشراء مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية Apicorp متعلقة بحصة مباشرة تبلغ 8% في مشروع محطة الشقيق المستقلة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة في السعودية.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستشتري Apicorp حصة بنسبة 13% من أسهم شركة شقيق الدولية للمياه، ما يمنحها حصة 8% في المحطة، التي تعد أحد مشاريع Acwa Power وتولد المحطة 850 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ونحو 200 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.