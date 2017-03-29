أبوظبي تطلق أكبر منطقة حرة بالمنطقة في ميناء خليفة

أكد محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، أن توسعة منطقة التجارة الحرة في ميناء خليفة، ستجعلها واحدة من أكبر المناطق الحرة في المنطقة.

وقال الشامسي في مقابلة مع العربية على هامش قمة الصناعة والتصنيع، إن منطقة التجارة الحرة في ميناء خليفة، ستساهم في استقطاب الصناعات المحلية والدولية، والاستثمارات الخارجية المباشرة.

وتمتد منطقة التجارة الحرة لميناء، خليفة على مساحة إجمالية تصل إلى 100 كيلومتر مربع، موزعة على المنطقتين أ و ب في مدينة خليفة الصناعية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتتكامل مع ميناء خليفة، أول ميناء شبه آلي في المنطقة.

وتعمل مدينة خليفة الصناعية على تطوير خطة لإنشاء مجمع متكامل للأعمال في المنطقة أ من منطقة التجارة الحرة، والتي ستمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 16 مليون متر مربع.