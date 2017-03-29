إحباط قرصنة بطاقات بنكية بمليون درهم بأبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي ضبط عصابة من 4 آسيويين متورطين في قرصنة إلكترونية، عبر نسخ بطاقات ائتمانية حول العالم بواسطة أجهزة "سكيمر" والاستيلاء غير المشروع على أرصدة تجاوزت قيمتها مليون درهم.

وقال العميد الدكتور راشد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، بحسب صحيفة البيان إن شرطة أبوظبي، في أقل من 24 ساعة من ضبط العصابة، التي استخدم أفرادها الأربعة البطاقات المستنسخة بطريقة غير مشروعة، في منافذ بيع متعددة.

وكشفت شرطة أبوظبي، عن جريمة معقدة تمكن خبراء الجريمة الإلكترونية بشرطة أبوظبي، من التوصل إلى فك غموضها، والتي استخدم فيها الجناة فكراً إجرامياً متطوراً بعد حصولهم على بيانات بطاقات ائتمانية من خلال شبكات قرصنة عالمية وتحويل أرصدة تلك البطاقات على بطاقات إلكترونية ممغنطة غير معدة في الأصل كبطاقات ائتمانية.