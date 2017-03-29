السعودية: 20 يوماً الحد الأدنى لفض المنازعات التجارية

أصدر ديوان المظالم في السعودية قراراً بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد وقبول تسجيل الدعوى.

وقال الدكتور سليمان الشدي، القاضي والمتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم في السعودية، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هذه الخطوة تتبعها مسارات تقاضي محددة تهدف إلى تقليص أمد التقاضي وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية.

وحدد القرار الأمد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز 3 جلسات للمرافعة.

وأوضح الشدي أن تقليص المدة يأتي عبر الوصول للجلسة الأولى خلال 20 يوما، والتي يمكن أن يبت خلالها في "شكل واختصاص المحكمة" وفي "مضمون وموضوع التقاضي".

وأشار إلى مسارين آخرين يضمنان تقليص المدة، وهما تحديد صلاحية التأجيل لجلستين، ومراقبة مدة الانتظار بعد ذلك بإشراف من المحكمة.