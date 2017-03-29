النفط يقفز بفعل تعطيلات ليبية وآمال تمديد اتفاق أوبك

عززت أسعار النفط اليوم الأربعاء المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة على الرغم من بيانات أظهرت زيادة في مخزونات الخام الأميركية وذلك بدعم من تعثر إمدادات النفط الليبية وتوقعات بتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك.

وارتفعت عقود أقرب شهر استحقاق لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا إلى 51.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0929 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا إلى 48.71 دولار للبرميل.



وتسببت احتجاجات نظمها مسلحون في تعطل إنتاج الخام من حقلي الشرارة والوفاء في غرب ليبيا مما قلص الإنتاج بنحو 250 ألف برميل يوميا ودفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة أمس الثلاثاء.

وقال تيم إيفانز متخصص عقود الطاقة لدى سيتي فيوتشرز في مذكرة "غلق حقلي نفط ليبيين. يدعم السوق اليوم في ظل عدم وضوح توقيت إعادة التشغيل المحتملة بعد أن أغلقت الميليشيات في غرب ليبيا خطوط أنابيب رئيسية.

"التعطيلات السابقة استمرت لفترات تتراوح بين أيام قليلة وعامين لكن الحاجة إلى إيرادات النفط ستكون حافزا قويا للتفاوض على إعادة فتح خط الأنابيب عاجلا وليس آجلا".

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن من المرجح تمديد اتفاق عالمي لكبح تخمة المعروض التي هوت بالأسعار لنحو عامين إلى ما بعد يونيو حزيران، لكن هناك حاجة إلى الوقت لمناقشة الأمر باستفاضة أولا.