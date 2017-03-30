هل ستغير "أمازون" قواعد التجارة الإلكترونية بالمنطقة؟

تتجه الأنظار إلى سوق #التجارة_الإلكترونية في الشرق الأوسط، الذي يعد بفرص نمو كبيرة، مع استحواذ أمازون على سوق دوت كوم، وخاصة في السعودية.

وتبدو التجارة الإلكترونية في السوق #السعودية أنها ما زالت بعيدة جداً عن التشبع في هذا القطاع.

رئيس قسم المنتجات الناشئة والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى VISA هادي رعد، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن دخول شركة أمازون إلى أسواق المنطقة يعكس مدى أهمية هذه الأسواق والنمو الصاعد فيها.

وأضاف رعد "أمازون لاعب عملاق في التجارة الإلكترونية، واستهدافها أسواق المنطقة يعد إشارة إلى الفرص الموجود في هذه الأسواق".

وأكد رعد أن دخول #أمازون سيخلق جو من المنافسة التي ستنعكس إيجابيا على المستهلك، وعلى صعيد المنافسة على الأسعار ونمو التجارة والاقتصاد بشكل عام".

وأشار إلى أن تطور التجارة الإلكترونية مرتبط بمدى تطور البنية التحتية في هه البلدان، ولكن كل #دول_الخليج لديها فرة كبيرة وعوامل للتطور والوصول إلى معدلات التجارة الإلكترونية العالمية.

وأوضح رعد أنه توجد عوامل هامة لتطور التجارة الإلكترونية من بينها ثقة المستهلك في استخدام #بطاقة_الدفع الإلكترونية، وهذا يعتبر عائق في دولنا حيث نجد بعض المستخدمين يفضلون استخدام الكاش وهذا قد يكون عائق، فيما السبب الثاني هو حب #المستهلك النزول إلى المول والتسوق مباشرة.