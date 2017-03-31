استقرار المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في مارس

أظهرت بيانات من #الاتحاد_الأوروبي استقرار المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو دون تغير يذكر في مارس بينما كان من المتوقع ارتفاعها في حين ارتفعت توقعات التضخم.



وتراجع المؤشر العام لمسح المعنويات الشهري الذي تجريه المفوضية الأوروبية للتسع عشرة دولة الأعضاء بمنطقة العملة الموحدة إلى 107.9 نقطة في مارس من 108.0 نقاط في فبراير لكنه يظل فوق متوسط المدى الطويل البالغ 100.0.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طفيفة إلى 108.3 نقطة في مارس آذار إثر بيانات قوية في فبراير.



واستقر مؤشر منفصل لثقة الشركات يشير إلى المرحلة الحالية في الدورة الاقتصادية عند 0.82 نقطة في مارس على أساس شهري ليظل عند أعلى مستوياته منذ يونيو 2011 لكن دون توقعات السوق التي أشارت لارتفاعه إلى 0.86.



وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين والمصنعين في مؤشر جديد على أن اتجاهات الأسعار بمنطقة #اليورو تعود إلى مسار #النمو المستقر مما سيضغط على البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسة التحفيز النقدي.



وارتفع مؤشر المستهلكين لاتجاهات الأسعار في الاثني عشر شهرا المقبلة إلى 15.3 نقطة من 14.5 في فبراير شباط مسجلا أعلى قراءة منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.



وزاد مؤشر توقعات سعر البيع بين المصنعين إلى 9.8 نقطة من 9.0 في فبراير ليبلغ أعلى مستوى منذ يوليو 2011.