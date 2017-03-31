تراجعات قوية مفاجئة لتحويلات الأجانب بالسعودية

كشفت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تراجعات قوية في تحويلات الأجانب العاملين في السعودية خلال شهري فبراير ويناير الماضيين.

فقد تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر فبراير الماضي إلى 10.77 مليار مقابل 12.63 مليار ريال لشهر فبراير 2016، بتراجع قدره 1.86 مليار ريال نسبتها 14.72%، وفي مقابل 12.62 مليار ريال لشهر يناير الماضي، بتراجع قدره 1.85 مليار ريال نسبتها 14.62%.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن #مؤسسة_النقد_العربي السعودي ( #ساما)، كانت محصلة #تحويلات #الأجانب العاملين في #المملكة خلال العام الماضي 2016 تراجعت إلى 151.9 مليار ريال في مقابل 156.9 مليار ريال للعام 2015، بتراجع قدره 5 مليارات ريال نسبته 3%، وفقاً لصحيفة "الحياة".

ويعد يونيو 2016 أعلى الشهور في الأعوام الخمسة الأخيرة لجهة تحويلات #الأجانب، إذ بلغت قيمة التحويلات التي تمت فيه 15.84 مليار ريال، تلاه شهر مارس 2015 بتحويلات 15.4 بليون ريال، فيما جاء شهر أغسطس، 2012 أقل الشهور بتحويلات 9.01 مليار ريال، تبعه شهر سبتمبر 2012 بتحويلات 9.4 مليار ريال، فيما يُعد شهر يوليو أقل الأشهر في التحويلات خلال العام 2016 بتحويلات قدرها 10.3 مليار ريال.