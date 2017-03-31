موديز: الوضع المالي للسعودية قوي والسيولة مرتفعة

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن الوضع المالي للمملكة العربية #السعودية لا يزال قوياً، حيث تتمتع باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز بتكلفة إنتاجية منخفضة، ومستويات عالية من السيولة الخارجية.

وتوقعت "موديز"، بحسب وكالة رويترز، أن يتم تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها #الحكومة_السعودية، واصفة إياها بـ"خطط الإصلاح الطموحة والشاملة" على الرغم من التحديات.

وترى موديز أن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي مستقرة، خاصة أن المخاطر على الملف الائتماني متوازنة بشكل عام.

وتوقعت الوكالة تضييق مستويات #العجز في #الميزانية إلى 9.2%، في 2018، انخفاضا من 10.5%، من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وعلى المدى المتوسط توقعت #موديز تنويع مصادر الدخل مع انخفاض #عائدات #النفط والغاز إلى 54% بحلول عام 2020.