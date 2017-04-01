صادرات السعودية للصين تقفز لأعلى مستوى بـ18 شهرا

ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين بنسبة 90.8 في المائة خلال كانون الثاني/يناير، إذ بلغت نحو 1.79 مليار ريال مقارنة بـ939 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، ما تعد الأعلى منذ 18 شهرا وتحديدا شهر يوليو 2015 البالغة حينها 2.42 مليار ريال.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية، مثلت صادرات المملكة إلى الصين 12.8 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، علما أن دولة الصين تعد من أهم خمس دول مصدر إليها وفقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية.

وبحسب نسبة النمو، فقد نمت صادرات المملكة إلى الهند بنحو 43.4 في المائة خلال شهر يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات إلى سنغافورة بواقع 34.7 في المائة، فيما بلغت صادرات المملكة إلى الإمارات 2.1 مليار ريال في يناير، بنمو بلغ 13.9 في المائة مشكلة نحو 15 في المائة من إجمالي صادراتها.

وبشكل عام، نمت صادرات المملكة خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 10.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت الصادرات غير النفطية نحو 14.02 مليار ريال، مقارنة بـ12.70 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبفارق بلغ 1.31 مليار ريال، فيما كان التغير مقارنة بشهر ديسمبر الماضي على تراجع بنسبة 6.1 في المائة.

ويمكن تقسيم صادرات المملكة غير النفطية إلى 9 مصادر وهي: (المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات، وكذلك مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة).

وكان الداعم في نمو الصادرات غير النفطية خلال يناير 2017 هي التغيرات في نمو المنتجات البتروكيماوية، وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط، حيث بلغت نموها خلال الفترة بنحو 25.4 - 17.9 في المائة على التوالي.

وتشكل المنتجات الكيماوية وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 62 في المائة من السلع المصدرة لشهر يناير الماضي، حيث بلغت صادراتها نحو 8.7 مليار ريال مقارنة بيناير 2016 البالغة 7.2 مليار ريال.