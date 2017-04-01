عرض سيارة ترمب الشخصية للبيع في مزاد

تعرض للبيع في مزاد، السبت في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة)، سيارة "فيراري" كانت ملكاً في السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب فرانس برس.

ويقدر سعر السيارة -وهي من نوع "إف430" اشتراها ترمب في العام 2007- بين 250 ألف دولار و350 ألفاً، على ما قالت دار "أوكشينز أميركا" المتخصصة ببيع السيارات الكلاسيكية.

وأوضح بارني روبريخت الخبير بالسيارات في هذه الدار "ثمة توقعات كبيرة حول قيمة هذه السيارة".

وتشكل السيارة القطعة الأبرز في المعرض الذي نظمته دار المزادات في فورت لوديردايل على بعد ساعة تقريباً من مارالاغو مقر إقامة الرئيس الأميركي الفخم.

وقد قطع ترمب نحو 4 آلاف كيلومتر في هذه السيارة التي احتفظ بها لأكثر من 4 سنوات. ولم يكشف عن اسم مالكها الحالي الذي اشتراها العام 2011.