السعودية تقفز باستثماراتها الأجنبية لـ 1.2 تريليون ريال

سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا نسبته 12%، بما يعادل نحو 138.8 مليار ريال خلال عام 2016، إذ بلغت قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 1.28 تريليون ريال، مرتفعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ 1.14 تريليون ريال بنهاية عام 2015 بحسب صحيفة الاقتصادية.

وعلى الصعيد الربعي، شهدت الاستثمارات الأجنبية نموا للربع السابع على التوالي وتحديدا منذ الربع الأول 2015 التي تراجعت خلاله بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المئة.

ونمت الاستثمارات الأجنبية بسبب الزيادة الحاصلة في استثمارات "سندات الدين"، إذ أسهمت بنحو 45 في المئة من الزيادة في قيمة الاستثمارات الأجنبية.

وسجلت "سندات الدين" نموا نسبته 429 في المئة خلال عام 2016 ما يعادل نحو 64.4 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية العام إلى 79.4 مليار ريال مقارنة بـ 15 مليار ريال بنهاية عام 2015.

وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية إلى ثلاثة أنواع، الأول "استثمار مباشر في داخل الاقتصاد" والثاني "استثمارات الحافظة التي تقسم إلى نوعين (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين)، والثالث استثمارات أخرى التي تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي (القروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة الدفع).