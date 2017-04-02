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ترمب يطلب من إدارته دراسة أسباب العجز التجاري

المصدر: العربية.نت
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قالت Brigitte Zypries وزيرة الاقتصاد الألمانية إن أوامر #ترمب التنفيذية بشأن #العجز #التجاري والتهرب من الرسوم الجمركية على الواردات تشير إلى أن الرئيس الأميركي يسعى للابتعاد عن التجارة الحرة والاتفاقيات الدولية.

وكان دونالد ترمب قد طلب من إدارته دراسة الأسباب وراء العجز التجاري في #الولايات_المتحدة، في إشارة بدت تمهيداً لفرض رسوم على الواردات، بالإضافة إلى توقيف بقية الدول من خرق قواعد التجارة مع بلاده.

وأشارت وزيرة الاقتصاد الألمانية إلى أنه من الضروري القيام بحوارات بناءة خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة، والتوضيح أن أسباب العجز التجاري في الولايات المتحدة ليست فقط في الخارج.

كلمات دالّة

#ترمب, #العجز, #التجاري, #الولايات المتحدة

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