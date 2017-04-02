"غلوبل" تخفض رأسمالها بعد 4 سنوات من الربح

أعلن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أرباحاً عن العام الماضي بقيمة 3 ملايين دينار، أي ما يعادل 11.3 مليون دولار.

واقترح مجلس إدارة #بيت_الاستثمار_العالمي تخفيض رأس المال بنسبة 29%، من نحو 78 مليون دينار إلى 57 مليون دينار، وذلك لتوزيع 22.9 مليون دينار على المساهمين، وبذلك سيتم إلغاء 229 مليون سهم بسعر 100 فلس للسهم.

يأتي هذا الاقتراح بتخفيض الأرباح، بعد أن حققت شركة #غلوبل أرباحاً على مدى 4 أعوام متتالية، إثر إعادة الهيكلة.

يشار إلى أن "غلوبل" شهدت تغييراً إدارياً في الفترة الماضية، وقد وافقت هيئة #أسواق_المال الأسبوع الماضي على تعيين عبد الوهاب الحلبي رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.