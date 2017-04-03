عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

الأمير محمد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية

المصدر: الرياض – واس
رابط مختصر

عقد #مجلس_الشؤون_الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، الاثنين، في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من لجنة #الشراكات الاستراتيجية الدولية بشأن تأسيس مكتب الشراكات الاستراتيجية الدولية في المجلس، وكذلك أبرز المهام والبرامج الأساسية للمكتب وآلية عمله وأولوياته.

كما اطلع المجلس على نتائج تفعيل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها #المملكة، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

كلمات دالّة

#مجلس الشؤون الاقتصادية, #الشراكات, #المملكة, #السعودية, #الرياض

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر