الأمير محمد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية

عقد #مجلس_الشؤون_الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، الاثنين، في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من لجنة #الشراكات الاستراتيجية الدولية بشأن تأسيس مكتب الشراكات الاستراتيجية الدولية في المجلس، وكذلك أبرز المهام والبرامج الأساسية للمكتب وآلية عمله وأولوياته.

كما اطلع المجلس على نتائج تفعيل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها #المملكة، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.