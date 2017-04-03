الفالح يطلق 113 مبادرة لتوفير أكثر من 130 ألف وظيفة

أطلق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد #الفالح 113 مبادرة في إطار برنامج التحول الوطني 2020.

وستقوم بتنفيذ هذه المبادرات منظومة #الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المكونة من 9 جهات حكومية في #السعودية.

وأعلن الفالح عن أكثر من 130 وظيفة مباشرة ستنتج بعد تحقيق المبادرات قبل عام 2020، كما سترتفع نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28%، بعد بناء 4 واحات صناعية ملائمة للمرأة السعودية في كل من القصيم وينبع والأحساء والجوف.

ونوه الفالح إلى أن فرص استثمار القطاع الخاص غير المبرمجة والمعلنة في هذه المبادرات تبلغ نحو 323 مليار ريال.

وأشار الفالح إلى أن أبرز المعوقات التي قد تعطل تنفيذ هذه المبادرات البيروقراطية والموازنة المالية، موضحاً كيفية العمل على حلها.