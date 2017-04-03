تركيا تسجل أعلى مستوى تضخم بـ 8 سنوات

ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات ونصف السنة في مارس آذار في الوقت الذي تسبب فيه استمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار المستهلكين.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين قفزت 11.29 في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام فيما سجلت أسعار المواد الغذائية والمواصلات والمشروبات الكحولية زيادات في خانة العشرات.

وفقدت الليرة 3% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، إضافة إلى هبوطها 17% العام الماضي، بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية، إذ يبدو البنك المركزي محجما عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للدفاع عن العملة.