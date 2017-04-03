دبي: استثمارات الأجانب لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة

قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لـ"دبي لتنمية الاستثمار"، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دبي العام الماضي فاقت 25 مليار درهم، موضحا أن غالبيتها جاءت من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.

واستبعد القرقاوي في مقابلة مع "العربية" أن تتأثر هذه الاستثمارات بالضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن مستثمري العالم يتطلعون إلى عدم وجود الضرائب الأساسية، وسوق ملائم وسهولة الوصول إلى الأسواق، وتوفر البنى التحتية، والكفاءات البشرية.

وأشار إلى أكبر استثمار في العام 2016 في دبي كان من كندا، إضافة إلى وجود سويسرا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية ضمن الدول المؤثرة في قائمة المستثمرين.

وبسؤاله عن تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، قال القرقاوي إن بريطانيا لا تزال تحتل مرتبة رئيسية بحوالي 13% من عدد المشاريع الأجنبية في دبي للعام الماضي.

وأعرب عن اعتقاده بأن الـ Brexit شكل فرصة جديدة لدفع المستثمرين إلى البحث عن تنويع استثماراتهم بالعالم، ودبي تظل من الوجهات المثلى لذلك.