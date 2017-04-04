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أوكرانيا.. دفعة جديدة من قرض الـ 17.5 مليار دولار

المصدر: واشنطن - رويترز
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قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف دفعة أخرى قيمتها مليار دولار من قرض مقدم إلى أوكرانيا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 8.38 مليار دولار في إطار برنامج إنقاذ قيمته الإجمالية 17.5 مليار دولار.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير الصندوق، إن الاقتصاد الأوكراني يظهر علامات تحسن في ظل انخفاض التضخم وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمثليها.

وأضاف في بيان "لتحقيق النمو السريع والمستدام الضروري لزيادة الدخل وتمكين أوكرانيا من اللحاق بأقرانها في المنطقة فمن الضروري التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار."

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