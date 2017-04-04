السعودية.. أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات بسنة ونصف

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في السعودية، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني في الربع الأول من العام الحالي، أعلى قراءة فصلية في عام ونصف العام، عند 56.7 نقطة، وذلك في ظل الزيادات الحادة في الطلبات الجديدة والإنتاج.

وعلى المستوى الشهري، سجل مؤشر PMI هبوطًا طفيفاً في مارس، من سبعة وخمسين نقطة في فبراير، وهي الأعلى في 18 شهرًا، إلى 56.4 نقطة.

وعلى الرغم من أن الشركات زادت أعداد الموظفين استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، إلا ان معدل خلق الوظائف ظل هامشيًا.

وارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة قوية في مارس، وأرجعت الشركات ذلك إلى زيادة الطلب على المواد الخام. ورغم ذلك، فقد كانت الشركات مقيدة في قدرتها على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء نتيجة المنافسة القوية.

وحافظت الشركات على تفاؤلها القوي في شأن الإنتاج خلال العام المقبل بسبب المشروعات المحتملة وأعمال الإنشاءات وتوقعات التحسن المستقبلي في الطلب من السوق.