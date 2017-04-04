الكويت تستهدف مضاعفة سقف إصدارات الدين العام

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من عشر سنوات.

وقال الوزير الصالح إن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.

وباعت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات في مارس وذلك في أول طرح سندات دولية. وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والسعودية وعمان ديون بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقال الصالح إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد مضيفا "نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثماري".