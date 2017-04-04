قصص نجاح عملاقة لشركات نشأت على الإنترنت بأموال زهيدة

أتاحت #التجارة_الإلكترونية للعديد من رواد الأعمال الشبان في المنطقة البدء برأسمال صغير، لتحقيق نجاحات كبيرة في عالم الأعمال، ومن قصص النجاح البارزة "طلبات.كوم"، التي كانت لديها حكاية خاصة في الكويت.

وربما تكون للشركات التي نشأت على مواقع# الإنترنت حكاية خاصة في الكويت، فقد توجهنا مع أحد المؤسسين إلى المكان الذي انطلقت فيه شركة طلبات.كوم في العام 2004 لتتحول الى إحدى أكثر قصص الـEBusiness نجاحا في المنطقة.

خالد العتيبي، أحد مؤسسي موقع "طلبات.كوم" قال "كنت أحد المؤسسين في طلبات.كوم كنا 4 شباب بدأنا في هذا المكان الصغير برأسمال 4 آلاف دينار وانتهى بصفقة من 50 مليون دينار".

وتشبه بدايات #طلبات قصص شركات #التكنولوجيا العالمية التي انطلقت من قبو أحد المنازل. ومنذ تأسيسها، مرّ على "طلبات" أكثر من مطور إلى أن بيعت قبل عامين لمجموعة "روكيت إنترنت" بـ165 مليون دولار لتلفت الأنظار إلى اقتصاد جديد ينشأ وينمو بسرعة.

وكان خلف الصفقة محمد جعفر الذي حقق 50 ضعفا على استثماره خلال 5 سنوات ليصبح مليونيرا اليوم، وهو يرى فرصا ذهبية في الـEbusiness دفعته لتأسيس شركة للتمويل والمشاركة في إدارات الشركات الإلكترونية الناشئة.

وقال محمد جعفر، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيث كابيتال القابضة "نحن نرى أن هناك فرص كبيرة في البضائع التي نستخدمها بشكل يومي ولم تتحول حتى الآن الى الديجتال، فنحن لا نريد أن ندخل في مجال يوجد فيه منافسين كثر لأن هناك شركات ضخمة تعمل فيه فليس هناك فرصة لندخل وننافسها، بل نجد فرصا لم يدخل أحدا وهي تحمل مخاطرة عالية ولكن مع هذه المخاطرة يأتيك العائد العالي".

بيع الورود هي مثال على ما يقصده محمد، فهو قطاع نستهلكه بشكل يومي ولم يدخل عالم الأونلاين، لكن خالد وجد فرصة فيه عبر استثمار يقدره بنحو 3.5 مليون دولار.

مدير عام موقع "فلورز.كوم" خالد العتيبي قال إن الورد بضاعة نستهلكها يوميا وفي السابق كان الناس يرسلون الورود من دون أن يروها لذا وجدنا أن هناك فرصة في هذا القطاع لتحويله اونلاين حيث يمكن اختيار الورود وطلبها.