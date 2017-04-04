قطر تمتلك أراضي في بريطانيا أكثر من الملكة إليزابيث

كشفت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية أن المستثمرين القطريين يملكون مساحات من الأراضي في #لندن تزيد عن تلك المساحات الكبيرة التي تمتلكها الملكة #إليزابيث الثانية، وكذلك أكثر مما يمتلك مكتب عمدة لندن من أراضٍ وعقارات.

وحسب الصحيفة فإن مجموعة "كناري وورف" القابضة للاستثمار والتي تمتلك "قطر القابضة" جزءاً منها تمتلك 21.5 مليون متر مربع من المساحة حسب أرقام شركة "داستشا" المتخصصة، مع الإشارة إلى أن "قطر القابضة" مملوكة لسلطة الاستثمار القطرية التابعة للحكومة.

وتملك #الحكومة_القطرية مساحة 8.1 مليون قدم مربعة بشكل يجعل هذه الدولة العربية الأكثر تسيدا لسوق #العقارات في لندن، فيما تمتلك الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، 7.3 مليون قدم مربعة فقط في لندن.

ونقلت الصحيفة البريطانية في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" عن الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني الرئيس السابق لسلطة قطر للاستثمار، قوله إن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه #إسترليني وأن لندن تعتبر الوجهة المفضلة للمستثمرين القطريين.

وتملك هيئة الاستثمار القطرية مشاريع عقارية ضخمة في بريطانيا من أبرزها "تشيلسي باراكس" والقرية الأولمبية وبرج "شارد" وهو أطول بناء في أوروبا، و"كاناري وورف" الذي يحتوي على أكبر البنايات في الحي المالي بمدينة لندن.

واستخدمت شركة "داستشا" بيانات من سجلات الأراضي ومكتب سجل الشركات ومكتب التقييم وقامت بتحليل 100 من أكبر ملاك الأراضي في لندن، حيث أظهرت البيانات أن "لندن كوروبوريشن" تملك أكبر مساحة من أراضي العاصمة بواقع 17.4 مليون قدم مربعة وبعدها شركة النقل "ترانسبورت لندن" 14.9 مليون قدم مربعة.

يشار إلى أن الاستثمارات القطرية في بريطانيا لا تتوقف على العقارات فقط، وإنما تمتد إلى العديد من القطاعات لاسيما قطاع التجزئة، حيث إن قطر تمتلك الحصة الأكبر في سلسلة متاجر " #سينزبيريز" الشهيرة، وهي ثالث أضخم شركة لتجارة التجزئة في المملكة المتحدة بعد كل من "تيسكو" و"آزدا". كما تمتلك قطر أشهر وأفخم متاجر العاصمة لندن، وهو متجر " #هارودز" الضخم الذي يتربع في قلب منطقة "نايتسبريدج" الشهيرة وسط العاصمة، ويؤمه المشاهير والأثرياء من مختلف أنحاء العالم.