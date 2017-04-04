15 سنة تطيح بنصف وظائف الصحف الأميركية

تراجع عدد موظفي الصحف الأميركية المطبوعة بنسبة 57,8% بين كانون الثاني/يناير 2001 وأيلول/سبتمبر 2016 مع إلغاء 238 ألف وظيفة، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل.

وفي الفترة نفسها، تراجع عدد الشركات العاملة في قطاع الصحف ب18% لينتقل من 9310 الى 7623 شركة.

وكان هذا التراجع كبيرا على صعيد المجلات وبلغ 42,4% على مدى 15 عاما.

لكنه كان أقل على صعيد الاذاعة وكان اقل ب23,5% في سبتمبر 2016 عما كان عليه في يناير 2001.

اما التلفزيون وبعد تراجع ب14,5% بين 2001 و2009، فقد عاد وسجل تحسنا كبيرا بنسبة 13,5% منذ نوفمبر 2009.

كما سجل قطاع نشر الكتب هبوطا ب29,1% في عدد موظفيه بين يناير 2001 سبتمبر 2016.

في المقابل، سجل قطاع النشر على الانترنت زيادة في عدد الوظائف من 67,000 في العام 2007 الى 206,000 في 2016.

وتعكس هذه الارقام التحول الكبير في صناعة الاعلام مع الانتقال الى الانترنت على حساب المطبوعات.

وكان اجمالي خسائر الوظائف في قطاع الصحف المطبوعة والمجلات ونشر الكتب 333,781 الف وظيفة اي ما يوازي النصف (50,2%) على مدى 15 عاما.