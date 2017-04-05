بالأرقام: كيف تغيرت خريطة الاستثمارات العربية في مصر؟

أظهرت بيانات حديثة تراجع حجم الاستثمارات العربية في مصر خلال الفترات الماضية.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجع تدفقات الاستثمارات العربية إلى مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2016-2017 بنسبة 49%، وذلك على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن استثمارات الدول العربية في مصر بلغت نحو 375.5 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل استثمارات بلغت نحو 732.9 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2015.

وبلغت استثمارات الدول العربية في مصر خلال النصف الأول المنتهي في ديسمبر الماضي نحو 1.08 مليار دولار، مقابل استثمارات مماثلة بالنصف المقارن من العام السابق.

وتصدرت دولة الإمارات حجم الاستثمارات العربية في مصر بقيمة بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2016-2017، ثم السعودية بنحو 63 مليون دولار والبحرين نحو 40 مليون دولار.

وأظهر تقرير للبنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والوافدة لمصر بنسبة 36%، خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار المصرية، فإن قيمة استثمارات السعودية في مصر بلغت حوالي 5.7 مليار دولار، حيث تعد المملكة أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، بما يمثل نحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في البلاد.

وسجلت الاستثمارات العربية في مصر ما قيمته نحو 20 مليار دولار، وتلا المملكة دولة الإمارات بمساهمات قدرها 4.5 مليار دولار تشكل ما نسبته 21.4%، ثم الكويت في الترتيب الثالث ضمن قائمة أهم الدول العربية المستثمرة في مصر باستثمارات بلغت نحو 2.7 مليار دولار، أي بنسبة 11.2%، ثم مملكة البحرين في المركز الرابع بمساهمات بلغت مليار دولار تشكل نسبة 4.8% من إجمالي قيمة المساهمات العربية في المشاريع الاستثمارية في مصر.