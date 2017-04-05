تعرف على خارطة سوق الصكوك في العالم

نمت إصدارات الصكوك بنسبة 26%، العام الماضي إلى 40 مليار دولار في الأسواق الرئيسية، وهي #الخليج و #ماليزيا و #إندونيسيا وباكستان، بحسب وكالة فيتش، ويمثل هذا الرقم 28.5% من سوق الدين العام الماضي، مقارنة مع 29% عام 2015.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز استقرار وتيرة النمو هذا العام لتتراوح ما بين 60 إلى 65 مليار دولار، مرجعة ذلك بأن عملية إصدار الصكوك لا تزال معقدة جدا.

وفيما يتعلق بسوق الصكوك العالمي بأكمله، فقد أظهر تقرير للمركز الدولي للتمويل الإسلامي في ماليزيا، أن العام الماضي شهد إصدارات قياسية من قبل الشركات، حيث نما إجمالي السوق بواقع 13.2% إلى حوالي 75 مليار دولار، أكثر من 63% من إجمالي الإصدارات جاء من قبل الشركات لاسيما قطاع الخدمات المالية.

وشكلت حصة ماليزيا من إجمالي الإصدارات 46.4%، تليها إندونيسيا بقرابة 10%، ثم الإمارات 9%، أما في الخليج، فقد ارتفعت الإصدارات من 18 مليار إلى 19.6 مليار دولار العام الماضي.

وقد ألقى التقرير الضوء أيضا على أن #الصكوك القائمة تقف عند مستوى قياسي حتى نهاية ديسمبر الماضي، عند نحو 350 مليار دولار، الحصة السوقية للسعودية تبلغ 16.3%، و9% من الإمارات.

وشملت قائمة أبرز إصدارات الصكوك هذا العام، #بنك_دبي_الإسلامي بمليار دولار، قطر بـ2.1 مليار دولار، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بإصدار بلغت قيمته مليار دولار، الحكومة الماليزية بـ1.8 مليار دولار.

وتستثني هذه الأرقام إصدار الصكوك من قبل أرامكو بملياري دولار والذي يأتي جزء من برنامج صكوك بـ10 مليارات دولار، وكذلك تستثني إصدار #السعودية المرتقب.