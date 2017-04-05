قطاع الخدمات الياباني ينمو بأسرع وتيرة في 19 شهرا

أظهر مسح خاص نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن قطاع الخدمات الياباني نما بأسرع وتيرة في 19 شهرا في مارس آذار مع تحسن الأعمال القائمة مما سمح للشركات بزيادة أسعار منتجاتها.

وارتفع مؤشر ماركت/نيكي لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الياباني إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 52.9 نقطة في مارس آذار من 51.3 نقطة في فبراير شباط.

وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي.

وارتفع مؤشر الأعمال القائمة إلى 51.6 نقطة في مارس آذار من 50.2 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة نمو في 20 شهرا.

كما صعد مؤشر توقعات الأعمال إلى 55.4 نقطة في مارس آذار من 53.8 نقطة في فبراير شباط في أسرع معدل نمو منذ أبريل نيسان من العام الماضي.

ويساهم قطاع الخدمات بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الياباني ومن ثم فإن النمو في هذا القطاع قد يدعم النمو الاقتصادي الكلي.

وفي حين تشهد اليابان تعافيا اقتصاديا محدودا إلا أن التحسن يعتمد كثيرا على انتعاش الصادرات.