ماي تعرض فرصا استثمارية على "صندوق الاستثمارات العامة"

عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على هامش زيارتها إلى السعودية، فرص استثمارية في بريطانيا على رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، في لقاء رافقها فيه الرئيس التنفيذي لبورصة لندن.



وناقشت ماي عدة مواضيع من بينها الأمن والتجارة , وذلك في ضوء استعدادها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأبدت رئيسة الوزراء البريطانية تأييدها بقوة للخطة السعودية "رؤية 2030" التي وصفتها بأنها خطة إصلاح طموحة.

وكانت التقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعدد من أبرز المسؤولين السعوديين ضمن زيارة للمملكة رافقها فيها الرئيس التنفيذي لبورصة لندن كزافييه روليه.

وتتنافس بورصة لندن وعدد من أسواق الأسهم العالمية الأخرى للفوز بقطعة من كعكة طرح أرامكو السعودية الذي قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.

ومن المتوقع إدراج قدر ضئيل من الأسهم التي ستطرحها الشركة في سوق الأسهم السعودية، بينما تذهب البقية لسوق واحدة أو أكثر من أكبر أسواق الأسهم العالمية.

وقد تبلغ قيمة طرح عملاق النفط السعودي المتوقع في 2018 نحو 100 مليار دولار بحسب تصريحات مسؤولين سعوديين.

ووصلت ماي إلى الرياض في وقت سابق من يوم أمس حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، والتقت عدداً من المسؤولين السعوديين بمقر البورصة السعودية بحضور روليه أيضا.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين السعوديين من بينهم وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي ونائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز وسارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية والرئيس التنفيذي للبورصة خالد الحصان.

وسيكون الفوز بطرح أرامكو إنجازا كبيرا لبورصة لندن التي شهدت عددا قليلا من الإدراجات منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وفي ظل حاجتها لإقناع المستثمرين بتوافر استراتيجية نمو قوية في أعقاب فشل الاندماج المقترح مع البورصة الألمانية.

وتسعى بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وتورونتو للفوز بجزء من الطرح وأجرى مسؤولون سعوديون عدة لقاءات مع مسؤولي البورصات للبت في موقع الإدراج.

وقال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية في بيان أرسل لرويترز "التقت رئيسة الوزراء مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وناقشا العمل معاً بشأن سياسة الطاقة بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة والفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة لندن والمملكة المتحدة."