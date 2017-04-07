الإنتاج الصناعي الألماني يرتفع 2.2% في فبراير

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في فبراير/ شباط وزاد الفائض التجاري مع انطلاق أكبر اقتصاد أوروبي بأقصى قوته لتلبية الطلب الخارجي القوي مما يهدئ المخاوف بشأن تنامي اتجاه الحماية التجارية.

وزاد الإنتاج الصناعي 2.2% في فبراير شباط على أساس شهري ليماثل معدل النمو المسجل في يناير كانون الثاني، فيما تصفه وزارة الاقتصاد بأنه ربع أول قوي "بشكل غير عادي" في البيانات الصادرة حتى الآن.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بواقع 0.1 % في الإنتاج الصناعي الألماني في فبراير شباط.

وأظهرت بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة أن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.8% على أساس شهري فيما هبطت الواردات 1.6%. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انخفاض الصادرات والواردات 0.5%.

ونتج عن زيادة الصادرات وهبوط الواردات نمو الفائض التجاري الألماني إلى 21 مليار يورو، ما يعادل 22.37 مليار دولار في فبراير شباط من 18.9 مليار يورو في يناير كانون الثاني.