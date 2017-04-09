كم عدد السعوديين المسجلين في حساب المواطن؟

أظهرت إحصائية برنامج حساب المواطن، في السعودية، أن مجموع المسجلين في البوابة الإلكترونية للبرنامج بلغ 11.841.969 فردا، للطلبات مكتملة التسجيل، منذ انطلاق التسجيل بالبرنامج في الأول من فبراير حتى اليوم، مبينة أن مجموع المسجلين بحسابات مستقلة بلغ نحو 3.430.698 مسجلا، فيما بلغ عدد التابعين لهم 8.411.271 فردا.

وفي تفاصيل الإحصائية بلغ عدد أرباب الأسر السعوديين المسجلين في #حساب_المواطن والتابعين لهم نحو 8.637.851 فردا، وبلغ عدد حاملي بطاقة التنقل المسجلين من أرباب أسر وتابعين لهم وأفراد مستقلين 8.417 فردا، كما بلغ عدد المواطنات المتزوجات من غير سعودي المسجلات في البرنامج والتابعين لهن 30.554 فردا، وبلغ عدد المواطنين مستقلي السكن 687.906 أفراد، فيما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم المسجلين في البرنامج 2.477.241 فردا، جرى تسجيلهم تلقائيا قبل انطلاق مرحلة التسجيل التي انطلقت 1 فبراير.

يشار إلى أن التسجيل في البرنامج مستمر عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط https://ca.gov.sa ولا يوجد تاريخ نهائي للتسجيل.

وتُعد البوابة المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في "تويتر" في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في البرنامج.