حالة الطوارئ المصرية لن ترفع المخاطر على الاستثمار

قال هاني توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، إن "إعلان حالة الطوارئ في مصر لن يؤثر على الاستثمار المباشر"، متوقعا أن يحصل حالات "فزع في البورصة".

وأكد توفيق في مقابلة مع "العربية" أن العبرة "تكمن في عدم تكرر المخاطر"، وبالتالي لا يوجد رفع للمخاطر الاستثمارية في مصر، موضحا أن الحادث فردي ولن يؤثر على الأداء الاقتصادي عموما.

وأشار إلى "عدم وجود صفة التكرار في هذا الحادث"، موضحا أن قطاعات مثل السياحة متضررة أساسا، ولن يتوقع حدوث تطور فيها حتى مرحلة الشتاء المقبل.

وتحدث عن خطط جذب 15 مليار دولار للخصخصة، معتبرا أن إطلاق مثل هذه الأرقام من غير خطة واضحة المعالم، سيجعل من الصعب التنبؤ بإمكانية تحقيقه، داعيا إلى تحسين مناخ الاستثمار، وإنجاز قانون الاستثمار، وتفعيل إجراءات حل المشكلات التي تعترض هذا الملف.