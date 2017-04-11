صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد العالمي

قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الصندوق يرى آفاقا أكثر إيجابية للاقتصاد العالمي هذا العام والعام القادم عن عام 2016 لكنه لديه مخاوف لما بعد الأجل القريب.



وقالت لاجارد بعد اجتماع مع رؤساء منظمات اقتصادية عالمية رئيسية أخرى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين "حددت أيضا عاملي قلق رئيسيين لدينا في صندوق النقد الدولي: الأول استمرار ضعف الانتاجية والثاني التفاوتات المفرطة التي تنمو بالترافق مع ذلك الضعف في الانتاجية."