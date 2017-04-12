مصر تستهدف تحصيل ضرائب بـ433 مليار جنيه في 2017

كشف نائب وزير المالية لشؤون الضرائب في مصر عمرو المنير، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن حصيلة الضرائب التي جمعتها الحكومة للعام الضريبي الحالي الذي ينتهي في إبريل، متوقعا تحقيق الحصيلة المستهدفة بنهاية العام.

وأضاف المنير "حققنا 99% من الحصيلة المستهدفة لضريبة الدخل بنهاية مارس، كما حققنا الحصيلة المستهدفة من الضريبة العقارية البالغة 1.5 مليار جنيه".

وتوقع المنير تحقيق الحصيلة المستهدفة من جميع الضرائب بنهاية العام، بقيمة مستهدفة تبلغ 433 مليار جنيه.

وأكد المنير أن الحصيلة المستهدفة من الضرائب للعام المقبل ستبلغ 604 مليارات جنيه، إلا أنه أشار إلى أن حصيلة الضرائب مرتبطة بالنشاط الاقتصادي ومحسوبة على أساس علمي.