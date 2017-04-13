أميركا تسجل عجزاً بـ176 مليار دولار في مارس

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن حكومة الولايات المتحدة سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 176 مليار دولار في مارس آذار مع تجاوز الإنفاق للإيرادات.

وذكرت الوزارة في بيانها الشهري عن الميزانية أن عجز الموازنة بلغ 108 مليارات دولار في مارس آذار 2016.

ووصل العجز منذ بداية السنة المالية 2017 إلى 527 مليار دولار مقارنة مع 459 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2016.

وبلغت الإيرادات الشهر الماضي 217 مليار دولار بانخفاض بلغ 5% عن مارس آذار 2016 بينما بلغت المصروفات 393 مليار دولار بزيادة 17 بالمئة عن مستواها قبل عام.