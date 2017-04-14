مسؤول: مصر تستهدف نمو اقتصادها 5.5% في عامين

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية اليوم الخميس، إن بلاده تستهدف زيادة معدل نموها الاقتصادي إلى 5.5% في السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 4.8% متوقعة في السنة المالية القادمة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي نهاية مارس/آذار، إن الحكومة وافقت على ميزانية 2017-2018 مستهدفة عجزا نسبته 9.1% ونموا بنسبة 4.6%.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.

وقال كوجك في بيان صحافي حصلت رويترز على نسخة منه، إن الوزارة تستهدف أيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% في السنة المالية القادمة وإلى 11% في 2018-2019.

وبلغ معدل البطالة في مصر 12.4% في الربع الأخير من عام 2016 مقارنة مع 12.6% في الربع الثالث من العام ذاته.