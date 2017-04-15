8 طلبات لتأسيس مصانع أدوية بالسعودية و15 طلبا للتصدير

قال المدير التنفيذي للتراخيص في هيئة #الغذاء و #الدواء بالسعودية حسان الوهيبي، إن عدد مصانع الأدوية التي تقدمت بطلب التصدير بلغ 15 مصنعا محليا، بإجمالي قيمة أدوية تمت الموافقة على تصديرها 584.57 مليون ريال.

وأضاف الوهيبي، أن "عدد التراخيص التي صدرت لتأسيس مصانع للأدوية المحلية وصل إلى 32 ترخيصا، فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة لتأسيس مصانع 8 طلبات"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأشار إلى أن #الصناعات_الدوائية تمثل أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعتبر من الصناعات الحيوية التي تسعى الدولة إلى دعمها وتنميتها.

وتغطي الصناعات الدوائية في المملكة 25 %، فقط من الاستهلاك المحلي، وبلغ إجمالي قيمة #الأدوية المستوردة لعام 2016 نحو 19.9 مليار ريال.

ولفت الوهيبي إلى أن بيانات الاستهلاك المتوافرة في الهيئة، تشير إلى أن استهلاك #السعودية من السوق الدوائية يقدر بنحو 14.18 مليار ريال في عام 2015، تغطي الصناعة الوطنية منها ما يعادل 25 %، بقيمة تقدر بنحو 3.54 مليار ريال.

وحسب إحصائيات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " #مدن"، فإن هناك أكثر من 90 مصنعا ما بين قائم وتحت الإنشاء في مجال الصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة والرعاية الصحية تعمل في المدن الخاضعة لإشرافها.