84 مليار درهم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن قيمة المشاريع الإماراتية في المملكة العربية #السعودية تبلغ 15 مليار درهم، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 84 مليار درهم.

وأضاف المنصوري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش خلوة العزم الثانية التي اختتمت في الرياض أمس، أن المملكة العربية السعودية ودولة #الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بقدرات تصديرية كبيرة وتمثلان أكبر اقتصادين بالعالم العربي بإجمالي ناتج وطني للدولتين يصل إلى تريليون دولار.

وأشار المنصوري إلى أهمية القطاع اللوجيستي في البلدين، وذلك بوجود مؤسسات وشركات رائدة وعملاقة تعزز قطاعات الطيران والنقل البري والنقل البحري، منوها بأن عدد المسافرين السعوديين إلى الإمارات يصل إلى مليون و900 ألف زائر سنويا.

وأكد أن هناك توجها مستقبليا بين البلدين خلال جلسات خلوة العزم لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.

وأوضح أن هناك الكثير من الفرص لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني والمطارات والعمل على تسهيل إجراءات المطارات وبنائها وتطويرها مع الاهتمام بتطوير المطارات الصديقة للبيئة والتنسيق والمتابعة الجوية بين البلدين.